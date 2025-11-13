Haberler

Adanalı çocukların "Kardeşlik Sandığı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Adanalı çocukların mektuplarını ve çizimlerini içeren 'Kardeşlik Sandığı' takdim edildi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Bir Kalem, Bir Dua; Filistin'e Umut Ola" projesi kapsamında Adanalı çocukların Filistinli kardeşlerine yönelik duygu dolu mektupları, şiirleri ve resimlerinden oluşan "Kardeşlik Sandığı", AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Sandığın içinde yer alan mektuplar, şiirler ve resimler, şehit ve gazi çocukları, özel ihtiyaçlı çocuklar ile AK Parti teşkilat mensuplarının çocukları tarafından hazırlandı.

İl Başkanı Tamer Dağlı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve tüm mazlum coğrafyalar konusundaki sarsılmaz hassasiyetini her daim örnek alıyoruz. Bu anlamlı proje, çocuklarımızın da aynı bilinç ve duyarlılıkla büyüdüğünün en güzel göstergesidir. Kardeşlik Sandığı'nı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ederken hem çocuklarımızın dualarını hem de Adana teşkilatımızın yüreğini kendisine arz ettik" dedi.

Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme ise, projenin manevi değerine vurgu yaparak, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara sessiz kalmayan, kalemini dua için kullanan çocuklarımız arasında şehit ve gazi evlatları, özel ihtiyaçlı çocuklarımız ve teşkilat mensuplarımızın çocukları da yer aldı. Her biri yüreğiyle bu çalışmaya dokundu, ortaya muazzam bir birlik tablosu çıktı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
