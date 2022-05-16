Adanalı ailenin dramı - Haberler

ADANA (İHA) - Adana'da şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağı kesilen, bu sırada da eşini kanserden kaybeden adam, 21 yaşındaki diyaliz hastası evladıyla bir başına kaldı.

Murat (45) ve Sezen Sürek (42) çifti 23 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Mustafa (21) isimli bir çocukları dünyaya geldi. Ancak aradan yıllar geçtikçe önce Mustafa böbrek hastalığı nedeniyle diyalize girmeye başladı. Ardından anne Sezen Sürek kansere, baba Murat Süzek ise şeker hastalığına yakalandı.

Geçen Kasım ayında hastalıkları ilerleyen Murat ve Sezen Sürek çifti Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker hastalığının ilerlemesi nedeniyle Murat Sürek'in 12 Kasım'da sağ ayağı kesildi. 35 gün yoğun bakımda kalan Sezen Sürek ise 28 Kasım'da hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde diyaliz hastası oğluyla birlikte yaşayan baba Murat Sürek'e devlet tarafından 835 lira aylık maaş bağlandı. Eşini hastanede enfeksiyon kapma riski nedeniyle göremediğini söyleyen Murat Sürek, ayağı kesilince de cenazesine gidemediğini anlattı. Sürek, "Belediyeden her gün yemeğimiz geliyor, oğlumla birlikte onu yiyoruz. Oğlum evdeki bir odada diyalize giriyor" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel