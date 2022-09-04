Adana yerel: Zeydan Karalar Aladağ'ı Ziyaret Etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu hafta sonu beraberindeki heyetle birlikte Aladağ ilçesinde Akören, Uzunkuyu, Mazılık, Gireğiyeniköy, Masiret, Başpınar, Dölekli, Soğukoluk, Kökez, Kıcak, Büyüksofulu, Posyağbasan köylerini gezdi.

Gittiği her noktada halkla sohbet eden, sorun ve talep dinleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın dört bir yanını, oy hesabı yapmadan, seçim zamanı olup olmadığına bakmadan gezdiklerini, halkla bir araya geldiklerini söyleyerek, mezarlık bakımı, onarımı, cami bakımı, onarımı da dahil, neye ihtiyaç varsa olanaklar doğrultusunda hizmet verildiğini, destek olunduğunu söyledi

"TEK UMUDUMUZ SENSİN ZEYDAN BAŞKAN"

Adana Büyükşehir Belediyesi Aladağ Kişisel Gelişim Kursu'nu ziyaret eden, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelen, Yapımı süren Aladağ Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, halkın sevgi gösterileriyle karşılandı. Aladağ'da yediden yetmişe halkın bağrına bastığı, çiçek verdiği, sarıldığı ve büyük ihtimamla ağırlayıp ikramlarda bulunduğu Başkan Zeydan Karalar için "Tek umudumuz sensin Zeydan Başkan" pankartı da açıldı.

Bölgede 20 yıldır, 30 yıldır yapılmayan işlerin kendisinden beklendiğini ve bunun gereklerinin yerine getirildiğini, önümüzdeki süreçte hizmet ivmesinin yükseleceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol, altyapı, su hizmetlerinin yapılacağını belirtti.

"BELEDİYEDE BİR ÇOK GİRDİNİN FİYATI 6 KAT ARTTI"

Çok zor şartlarda çalıştıklarını, enflasyon nedeniyle, hizmet ederken harcanan paranın birçok kulvarda 4-6 katına çıktığını ancak halkın parasını doğru kullanarak kaynak oluşturduklarını anlatan Zeydan Karalar, geliri olmayan, evde çalışanı bulunmayan vatandaşlara en kısa sürede halk kart verileceğini, bu konuda kadınlara öncelik tanınacağını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerine, özellikle kırsalda yol ve su sorunlarını, diğer problemleri, ihtiyaçları azaltarak devam ettiklerini vurgulayan Karalar, yüksek enflasyonun vatandaşı çok zor durumda bıraktığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 3 yılda bataktan çıkardıklarını belirten Zeydan Karalar, Millet İttifakı iktidarında ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda ülkenin sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

BELEDİYELERDEKİ BAŞARI ÜLKE GENELİNDE DE YAKALANACAK

Aladağ'da gittiği her noktada halkın kendilerine büyük ilgi gösterdiğini ve umut bağladığını bildiren Başkan Zeydan Karalar, 3 yılın ardından ilk kez altyapı ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hizmet sözü verebilecek hale geldiklerine dikkat çekti. Borcu gelirinin 4 katı olan bir belediyede işleri 3 yılda düzelttiklerini, CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nde efsane işlere imza atıldığını, destanlar yazıldığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı'nda da, ülke genelinde aynı ekonomik başarının yakalanacağının altını çizdi.