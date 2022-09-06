Adana yerel: Seyhan'da Eğitim Yardımı Başvuruları Başladı

Seyhan Belediyesi'nin 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi Seyhanlı öğrencilere yapacağı karşılıksız nakdi yardım için başvurular başladı.

Seyhan Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 2 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılması yönündeki teklif oybirliği ile karara bağlanmıştı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde biner lira olmak üzere toplamda 2 bin TL tutarında yapılacak eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Seyhan Belediyesi'nin www.seyhan.bel.tr adresli web sitesi üzerinden yapılacak başvurular, 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek.

EĞİTİM YARDIMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

Eğitim yardımından yararlanacak öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ailesinin ikamet adresinin Seyhan'da olması, Türkiye'de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazanmış olmak ya da Türkiye ve KKTC'de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanmış olması ve aile gelir durumu bakımından yardıma muhtaç olması gerekiyor. 4 yıllık bölüm kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.