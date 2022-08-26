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Adana yerel haberleri... Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor

Yerel Haberler

Adana yerel haberleri... Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor

Adana yerel haberi: Yüreğir Belediyesi daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak adına kurduğu Çağrı Merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm köprüsü oluyor.

Yüreğir Belediyesi daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak adına kurduğu Çağrı Merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm köprüsü oluyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve gelmesi ile 2020 yılında kurulan Çağrı Merkezi vatandaşların taleplerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

2 yılda 205 bin çağrıya cevap veren operatörler, gelen talepleri kayıt altına alarak ilgili birim sorumluları ile talep sahibi arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kurulan Çağrı Merkezi ile birçok talebin kısa zamanda çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Çağrı Merkezimizi arayan vatandaşlarımızın talep ve önerileri operatörlerimiz tarafından kayıt altına alınıyor ve hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletiliyor. Yetki alanımız dışında gelen talepler ilgili kurumlara yönlendiriliyor. 2 yılda 205 bin çağrıyı işleme aldık. Amacımız vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak" dedi.

Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar 444 80 44 numaralı hattan 7 gün 24 saat talep, şikayet ve önerilerini iletebiliyorlar. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Mehmet Kocaispir Yerel Haberler

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