Adana yerel haberi... Yüreğir Külterevlerinde güz dönemi kurs kayıtları başladı

Yüreğir Belediyesi kültürevleri güz dönemi kursları 19 Eylül Pazartesi günü kapılarını açıyor. Birçok branşta verilecek kurslar için kayıtlar başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yeni yetiler kazanmak isteyen her yaştan Adanalıyı tamamen ücretsiz olan kurslara beklediklerini söyledi.

Yüreğirlinin kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri için her yıl birçok etkinlik düzenleyen Yüreğir Belediyesi, bu yıl da güz dönemi etkinliklerini başlatıyor. Her biri okul niteliğinde olan Çetin Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fatih Terim, Murat Göğebakan, Doğankent ve Havutlu kültürevlerinde 2022-2023 güz dönemi kursları 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 90 ayrı branşta verilecek eğitim, hobi ve meslek kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Okul öncesi eğitim, geleneksel el sanatları, resim, müzik, spor ve meslek kurslarında katılımcılara spordan müziğe, zihin geliştirici aktivitelerden yabancı dillere kadar birçok seçenek sunuluyor.

Kayıtlar Yüreğir genelindeki tüm kültürevlerinde yapılabiliyor.

Kişisel gelişimleri için uğraşı arayışındaki herkesi kurslara beklediklerini söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 7'den 70'e her yaştan insanın düzenlenecek kurslarla hem yeni nitelikler kazanabileceğini hem de sosyalleşebileceğini belirtti. Kocaispir, "Her yıl düzenlediğimiz kurslarımızı bu yıl da açıyoruz. Kurslarımızdan şimdiye kadar on binlerce Yüreğirli yararlandı ve yeni yetenekler kazandı. Geçtiğimiz dönem 14 bin 300 kişinin kayıt yaptırdığı kurslarımızdan 11 bin 375 kursiyerimiz mezun olarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Bu yıl açacak olduğumuz kurslarımıza da tüm Adanalıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA