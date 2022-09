Adana yerel haberi | Karataş'tan miting teşekkürü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "25 Eylül Erzurum'da bir milat olmuştur. Cumhur İttifakı'nın ruhu Erzurum'da coşkuya dönüşmüş ve aziz milletimiz mesajını vermiştir" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Adayımız Belli, Kararımız Net" temasıyla başlatılan açık hava toplantılarının Erzurum etabını haklı bir gururla geride bıraktıklarını söyledi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Erzurum'da gerçekleştirilen mitingin dosta güven, düşmana korku saldığını ifade eden Başkan Karataş, "Bundan 99 yıl önce Erzurum'da kongreyi toplayan ruh ve Cumhuriyet'in temellerini atan iradeyle Cumhur İttifakı'nın taşıdığı ruh aynıdır. İşte İstasyon Meydanı'nda bu ruh yeniden canlanmış, dalga dalga büyüyen bir coşkuya dönüşmüştür. Meydanı hınca hınç dolduran gönül ve dava arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakına gönül vermiş olan hemşehrilerimi muhabbetle, samimiyetle ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Zilleti ve illeti bertaraf ettik

"Liderimiz Erzurum'dan öyle güzel mesajlar verdi ki, ne kadar şer cephesi varsa, üzerine düşen payı aldı" diyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; "25 Eylül Pazar günü miting alanına dolduran her bir Ülküdaşım, Cumhur İttifakına gönül vermiş her bir dava arkadaşım, hemşehrim ve vatandaşım, aslında birlikte Türkiye olduğumuzun mesajını verdi. İstasyon Meydanı dile geldi, hakikati konuştu, zilleti tepeledi, ülkenin başına musallat olmaya çalışan her türlü illeti bertaraf etti. O gün Erzurum'da yapılan sadece bir miting değildi. O gün Erzurum'da oluşan atmosfer, milli dirlik, birlik ve beraberliğimizin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Orada yaşanan coşku, ülkemizin aydınlık yarınlarına uzanan yoldu. Hamdolsun o yolda kol kola yürüyor, el ele veriyor, birbirimiz den güç alıyor ve Türkiye'nin yarınlarına çökmek isteyen karanlık zihniyetlerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Mitingimize katılım sağlayan her bir yüreğe ne kadar teşekkür etsek azdır" diyen Karataş, "Biz milli duruşumun gereğini yaptık ve safımızı gösterdik. Liderimize Allah uzun ömürler versin, günümüzde yaşananları o kadar net bir biçimde anlattı ki, şevkimiz arttı, mücadele gücümüz arttı. Bu manada teşkilatlarımıza, ocaklarımıza, partili vatandaşlarımıza ve Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM