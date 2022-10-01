Adana yerel haberi: FATSO'da Başkan Karataş 4. kez seçildi

Ordu'nun Fatsa ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, olağan genel kurulda 4'üncü dönem için seçildi.

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda gerçekleşen seçimde meslek komitesi üyelikleri ile meclis üyelikleri seçimi yapıldı.

Yönetim kurulu seçiminde tek liste olarak katılan mevcut başkan Tayfun Karataş, FATSO yönetimine yeniden seçildi.

Seçim sonrası bir açıklama yapan Karataş, "4. dönemde tek liste ile seçime girdiğim için sorumluluğumuz her dönemde daha da fazla artıyor. Öncelikle bu seçimin odamıza ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU