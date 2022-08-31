Adana yerel haberi | Çukurova'da 30 Ağustos Coşkusu Meydanlara Taştı

Adana haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan ve Çukurova Belediyeleri ile birlikte düzenlediği 30 Ağustos zafer bayramı etkinliklerine, Çukurova ev sahipliği yaptı. Turgut Özal Bulvarı Polis Evi kavşağında toplanan binlerce Adanalı, meşaleler ve marşlarla yürüdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan ve Çukurova Belediyeleri ile birlikte düzenlediği 30 Ağustos zafer bayramı etkinliklerine, Çukurova ev sahipliği yaptı. Turgut Özal Bulvarı Polis Evi kavşağında toplanan binlerce Adanalı, meşaleler ve marşlarla yürüdü.

Büyük Zaferin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen korteje, Belediye Başkanları; Zeydan Karalar, Soner Çetin ve Akif Kemal Akay ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Çelebi de katıldı. Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenlenecek konser alanına kadar yürüyen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleleri ile Gökhan Türkmen konseri öncesi geceyi aydınlattı.

Konser alanında toplanan on binlere hitap eden başkanlar, birlik ve umut mesajları verdi.

BAŞKAN ÇETİN : "YÜZYILIN EN BÜYÜK DESTANI BU ZAFER BAYRAMIDIR"

Sahneye gelen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekerek, "Büyük Önder Atatürk'ün, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' demesinin üzerinden tam yüz yıl geçti. Yüz yılın en büyük destanı şu anda kutladığımız Zafer Bayramıdır, kutlu olsun" dedi.

Adanalılar'ın kutlamalara gösterdiği ilgiye de değinen Başkan Çetin, "Burada büyük bir mutlulukla görüyorum ki kadınlarımız ve gençlerimiz çok fazla. Sizler her şeyin farkındasınız. Sizler cumhuriyetin Atatürk ilke ve devrimlerinin nasıl bir tehdit altında olduğunun farkındasınız. Dünyanın en güzel korosu olarak İstiklal Marşını ne güzel söylediniz. Yüreğinize sağlık" diye konuştu.

Atatürk'ün özel bir lider olduğunun altını bir kez daha çizen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Atatürk Adana'ya geldiğinde 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur' diyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın ilhamını Adana'da aldığını söylüyor. Emperyalisitler her trafı işgal etmiş, millet yılgın ve bezgin. İşte bu lider herkesi ayağa kaldırdı. İnandırmak çok önemli bir meziyettir ama bunun için önce inanmak lazım. İşte bu büyük lider önce kendisi inandı. Kurtuluş Savaşımız dünyadaki mazlum milletlere örnek olmuştur" dedi.

Atatürk'ün ilkelerinin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Çetin, "Bize emanet etiği Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız" diyerek, alanda toplanan binlerce vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

BAŞKAN AKAY: "BU SAVAŞ YÜZ YIL SONRA DA DEVAM EDİYOR"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da yaptığı konuşmada, "Büyük zaferin yüzüncü yılını kutluyoruz. Öyle bir zafer ki yüz yıl da geçse hepimizin içini ısıtan bir zafer. Bu zafer emperyalizme karşı verildi. Sadece emperyalizme değil, bağnazlığa karşı verildi ve kazanıldı. Bu savaş yüz yıl sonra da olsa devam ediyor. Bu savaş çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine geçinceye kadar sürecek" dedi.

BAŞKAN KARALAR: "KURTULUŞ SAVAŞININ DÜNYADA ÖRNEĞİ YOKTUR"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin Adana'dan başladığını hatırlatarak, "Yine kurtuluş mücadelesi Adana'da yanmaya başlayacak. Nasıl ki Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın ilhamını Adana'dan almışsa, yine Türkiye'nin kurtuluşu Adana'dan başlayacak. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın dünyada örneği yoktur. Bu iki destan hiçbir şeyle kıyaslanamaz" diye konuştu.

Belediye başkanları daha sonra sahnede bir araya gelerek, konser alanında toplanan on binlerle beraber İzmir Marşı'nı söyledi.

Meşaleli yürüyüşün ve konser alnındaki konuşmaların ardından Gökhan Türkmen sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat süren etkileyici bir performansa imza atan sanatçı, Çukurovalılar'a unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.