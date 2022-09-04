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Adana yerel haberi: Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi Yeni Dönem Eğitim-Öğretime Başladı

Yerel Haberler

Adana yerel haberi: Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi Yeni Dönem Eğitim-Öğretime Başladı

Edinilen Adana gelişmesine göre Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) yeni dönem eğitim-öğretime başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem genlere, “Hülya anneniz daima sizlerin yanında olacak. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı gönül rahatlığıyla bana iletebilirsiniz” dedi.

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) yeni dönem eğitim-öğretime başladı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem genlere, "Hülya anneniz daima sizlerin yanında olacak. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı gönül rahatlığıyla bana iletebilirsiniz" dedi.

Toplam 170 öğrencisinden 101'ini çeşitli üniversitelere gönderen CEGEM yeni dönem eğitim-öğretime başladı. CEGEM'e büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Erdem, gençlere seslenerek, "Hiçbir bahaneye yer vermeden, her türlü zorluğa göğüs gererek eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayın. Hülya anneniz daima sizlerin yanında olacak. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı gönül rahatlığıyla bana iletebilirsiniz" dedi.

Gençlerin, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ücretsiz şekilde üniversiteye hazırlandığı merkezde güzel bir başarı elde edildiğini ifade eden Başkan Erdem, "Yeni dönemde hizmetimizden faydalanan evlatlarımıza ve onları üniversiteye hazırlayan yönetici ve öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Hülya Erdem gençlik Ceyhan Yerel Haberler

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