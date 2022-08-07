Adana yerel: Adana Büyükşehir Trafik Sorununu Çözmek İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Haberler

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Adana yerel: Adana Büyükşehir Trafik Sorununu Çözmek İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Adana yerel: Adana Büyükşehir Trafik Sorununu Çözmek İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Adana bölgesinden gelen habere göre Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin trafik sorununu azaltmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin trafik sorununu azaltmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Stadyum'un faaliyete geçmesinin ardından maç günlerinde yaşanan trafik sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyon lira yatırımla yürüttüğü iki alternatif yol çalışmasıyla azaltıldı. Bu kapsamda; Stadyum bağlantı yollarının yapımında 3 bin 100 ton asfalt dökülürken, yeni yolların sonunda bin araçlık otopark için temel malzemesi çekildi ve düzenleme yapıldı. Başkan Zeydan Karalar, trafik sorununu azaltmak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ANKA / Yerel

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