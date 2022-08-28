Adana yerel: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesini ziyaret ederek halkın sorun ve talepleri dinledi.

Siyasiler, ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı heyet eşliğinde Pozantı'yı ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilçe merkezinin yanı sıra Kamışlı, Fındıklı, Alpu, Gökbez, Üçoluk ve Bürücek mahallelerinde yurttaşla ve muhtarlarla buluştu. Karalar, ziyaretinde, bölgenin önemli sorunlarından olan ve belediye tarafından asfaltlanan Hamidiye ve Armutoluk yollarının da açılışını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük zorluklarla görev yaptığını belirten Karalar, halkın da belediyelerin de enflasyon nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Pandemiye, devralınan büyük borca, fiyat artışlarına rağmen birçok işte bir önceki dönemden üç dört kat fazla iş yapıldığını söyleyen Karalar, kalan eksikler için de tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Karalar, kentin 30 büyükşehir belediyesi arasında gelir açısından 22'nci sırada olduğunu hatırlatarak, Millet İttifakı döneminde Adana'nın ilk 10'a gireceğini öne sürdü.

Pozantı'nın mahalle ve köylerine yapılan hizmetleri de anlatan Karalar, milyonlarca adet çilek, lavanta, ceviz ve diğer fide dağıtımları ile tarıma verdikleri destekten bahsederek, bu desteğin süreceğini açıkladı. Karalar, kentin birçok noktasında olduğu gibi Pozantı'nın da asırlık sorunlarını çözmeye başladıklarını belirterek, ilçedeki arıtma sorununu da altyapı eksiklerini de çözeceklerini sözlerine ekledi.

Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'ne ilişkin ise şunları söyledi:

"Ulusal Kurtuluş mücadelesinden bahsederken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmayanları kınıyorum. Malazgirt Zaferi'ni ananlar arasında, Kurtuluş mücadelesini anmayanlar var. Bu çok yanlış. Malazgirt Zaferi de bizim, Kurtuluş Mücadelesi de bizim, Çanakkale Zaferi de bizim, Mehter Marşı da bizim, İzmir Marşı da bizim. Bu millet, her şeye rağmen birlikte kardeşçe yaşamaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i kuruluş ayarlarına yeniden döndürmeye kararlıdır. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."