Üye Girişi
Haberler

Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaza sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

İstanbul'da kaza sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

Askeri erkan ve kamu müdürleri, şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına giderek oğullarının şahadet haberini anne Suzan ve baba Ahmet Öz'e verdi. Anne Suzan Öz'ün, "Ciğerim yanıyor. Ben onlar için hep Allah kaza beladan korusun diye dua ederdim" sözleri yürek yaktı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Pozantı'da toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu: Akademisyen olarak oradaydım

AK Partili Hüseyin Yayman 'Remzi Kartal' sessizliğini bozdu
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Öğrenim kredisi bursa dönüşür mü? KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK kredisi faizli mi, geri ödemesi ne kadar? KYK burs sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN! Hüseyin Yayman, Remzi Kartal'la görüştü mü? Hüseyin Yayman kimdir? Hüseyin Yayman kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yayman hayatı ve biyografisi! Real Madrid Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Milan maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar dizisi İpek kimdir? Ayta Sözeri Bahar dizisine mi girdi? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.