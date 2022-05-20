Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması

AA - Burak Milli - Yerel
 - Güncelleme:
Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana şehir geçişi kesiminde Türkmenbaşı Bağlantı Kavşağı açıldığı anımsatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Kasım Ener Bulvarı'nın otoyola bağlantı kolu ile otoyoldan Mavi Bulvar-Tellidere'ye katılım kolunun kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyol standartları çerçevesinde ve trafik can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde şehir içi trafiğinin otoyoldan ayrılması ve otoyola katılması ile şehirlerarası transit trafik akışının kesintisiz sağlanması amacıyla Karayollarınca yeniden proje yapıldı. Bu kesimlerde şerit genişletme çalışmalarına başlandı. 7 Temmuz'da çalışmaların tamamlanarak söz konusu 2 bağlantı kolunun açılması planlanıyor."

AA / Burak Milli - Yerel

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tarsus, Adana, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title