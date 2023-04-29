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(ADANA)Torbacılık yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Yerel Haberler

(ADANA)Torbacılık yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı Adana'da torbacılık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

(ADANA)Torbacılık yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da torbacılık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i kadın 5 zanlının merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 673,62 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 16,42 gram sıvı uyuşturucu, 5 kök keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler Melehat K, Ercan D, Mehmet Han B, Gökhan Y. ve İmam S. gözaltına alındı.

Emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İmam S, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, '1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Yerel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Yerel Haberler

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