Üye Girişi
Haberler

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Anneleri Bilgilendirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi kapsamında anneleri terör konusunda bilgilendirdi. Polis, terör örgütlerinin gençleri nasıl etkilediğini ve anne adaylarına çocuklarını nasıl kontrol edeceklerine dair tavsiyelerde bulundu.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "terörü hep birlikte durdurabiliriz" proje çerçevesinde anneleri terör konusunda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Bürosu tarafından gençlerin terörün kucağına düşmemesi için "terörü hep birlikte durdurabiliriz" projesi başlatıldı. Polis proje çerçevesinde toplumun temelini oluşturan anne ve anne adaylarını terör konusunda bilgilendirdi. Anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen polis, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemlerini, sosyal medyada örgütlerin yaptığı etkinlik ve yalan haberlerle gençleri kendi ağlarına nasıl düşürdüklerini, gençleri kendi çıkarları uğruna kullanarak onların milli ve manevi değerlerini yıprattıklarını anlattı. Polis ayrıca örgütlerin anne, baba ve aile bağlarını zayıflatarak gençleri yuvalarından uzaklaştırdığını, devlete, bayrağa karşı gençlerin zihinlerinde yanlış bir olgu oluşturduğunu, devlete ve bayrağa düşman etmeye çalıştıkları yönünde bilgi verdi. Polis annelere çocuklarını nasıl kontrol edeceklerine dair tavsiyelerde bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Güvenlik Terör Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title