Adana Seyhan Belediyesi ve Sivil Toplum Örgütü Arasında Girişimci Kadınlar Projesi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana Seyhan Belediyesi ve bir sivil toplum örgütü arasında, "El Ele Ekonomik Özgürlüğe" temasıyla el emeği üreten kadınları ekonomik özgürlüklerine kavuşturmanın amaç edinildiği GİKA Girişimci Kadınlar Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Girişimci Kadınlar Projesi çerçevesinde imzalanan ilk yerel yönetim işbirliği protokolünün Adana Seyhan Belediyesi SEYTİM Binasında imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) içerisinde bulunan atölyelerin tanıtımı yapılarak SEYTİM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. Yılında, El Ele vererek Kadınlarımızı Ekonomik Özgürlüklerine kavuşturma yolunda imzalanan Girişimci Kadınlar Projesi İşbirliği Protokolünün tüm kadınlara hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - ADANA