Adana seferinde kaptan pilottan yolcuları gülümseten anons - Haberler

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Adana seferinde kaptan pilottan yolcuları gülümseten anons

Adana seferinde kaptan pilottan yolcuları gülümseten anons

İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağın kaptan pilotunun Azer Bülbül'ün 'Çoğu gitti azı kaldı' şarkısına atıfta bulunarak yaptığı bilgilendirme anonsu yolcuları gülümsetti.

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İstanbul- Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağın kaptan pilotunun Azer Bülbül'ün 'Çoğu gitti azı kaldı' şarkısına atıfta bulunarak yaptığı bilgilendirme anonsu yolcuları gülümsetti. Bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde yolculara uçuş hakkında bilgi veren uçağın kaptan pilotu, gülümseten bir anonsa imza attı. Uçuşun büyük bir bölümünün tamamlandığını şarkıcı Azer Bülbül'ün 'Çoğu gitti azı kaldı' şarkısına atıfta bulunarak anlatan pilotun samimi tarzı yolcuları gülümsetti. Şarkı sözlerini söyleyen pilot esprili bir dille "Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan biri varsa o söylesin" dedi. Samimi anonsu sonrası yolcular pilotu alkışladı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşılan o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pegasus Hava Yolları Azer Bülbül İstanbul Adana Yerel Haberler

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