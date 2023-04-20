Adana'nın Kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı Adana'nın Kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Adana'nın Kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı

ADANA - Adana'nın Kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Adana'nın Feke ve Saimbeyli, Aladağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı kış manzaralarını aratmadı. Fındık büyüklüğündeki dolu cadde, sokak ve bahçeleri beyaza bürüdü. Dolu yağışı tarım arazilerinde de hasara neden oldu.