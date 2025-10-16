Adana'nın Dağ Köylerinde Eşekle Yük Taşıma Geleneği

Adana'nın dağ köylerinde kış ve bahçe hazırlıkları çerçevesinde eşekle odun taşıyan yöre sakinlerinin o anları nostalji yaşattı.

Sonbahar mevsimiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kırsal mahallelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlar, kış öncesinde hazırlıklarına başladı. Feke ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Çandırlar Bekirhacılı'da yaşayan 50 yıllık evli Hacı (77) ile Pakize Savur (67) çifti de yamaçlardaki bahçelerinden kuru dalları toplayarak eşekle taşıyor. Topladıkları uzun dalları bahçelerinde kullanan çiftin zahmetli yaşamı dikkat çekerken görenlere de nostalji yaşatıyor.

Eşi ile birlikle bu kez fasulyelerine dikeç olarak kullanmak amacıyla odun topladığını anlatan Pakize Savur, "Bu bölgede hala katırlar, eşekler var. Bahçemdeki fasulyelere, domateslere direk yapmak için bu kez odunları taşıyorum. Bütün işlerimi bununla yapıyorum" dedi.

Bahçeden geldiğini belirten Hacı Savur ise, "Sonbahar hazırlıkları başladı. Ben araç sürmesini bilmem, zamanında da öğrenmedik. Burada yükümüzü eşeklerle taşırız. Kış gelmeden hazırlığımızı yaparız" diye konuştu.

Köyde yaşayan vatandaşlar, dağ yollarında hala eşek ve katırlarla yük taşımaya devam ederken görüntüler, Toroslar 'da emeğin ve sadeliğin simgesi olarak dikkat çekti. - ADANA