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Adana haberleri... Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

Adana haberleri... Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

Yerel Haberler

Edinilen Adana gelişmesine göre Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cami, mescit ve cemevlerindeki temizlik çalışmalarıyla vatandaşlar daha sağlıklı bir ortamda ibadet etme imkanı buluyor.

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz koşullarda gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki cami, cemevi ve mescitlerin temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

İbadethane temizliğinde kullanılan deterjanların zararlı kimyasallar içermemesine de dikkat ediliyor. Ortama uygun hoş kokulu ürünlerle temizlenen ibadethanelerde vatandaşlar sağlıklı ve hijyenik bir ortamda maneviyatlarını yaşayabiliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki tüm ibadethanelerin özenle temizlendiğini belirterek, "Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabiliyorlar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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