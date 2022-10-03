Adana haberleri! Seyhan Belediyesi 2000 Evler Kreşini Hizmete Açtı

Adana haber: Seyhan Belediyesi, 2000 Evler Kreşi’ni hizmete açtı. Kreşlerin kadınların iş yaşamına katılımını ve çocukların sosyalleşmesini sağladığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan’a üç yeni kreş daha kazandırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Seyhan Belediyesi, 2000 Evler Kreşi'ni hizmete açtı. Kreşlerin kadınların iş yaşamına katılımını ve çocukların sosyalleşmesini sağladığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'a üç yeni kreş daha kazandırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Seyhan Belediyesi'nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 2000 Evler Mahallesi Muhtarlığı karşısında törenle açtığı kreş faaliyete girdi. Törene, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP YDK Üyesi Av. Bülent Maraklı, CHP Seyhan İlçe Kadın Kolu Başkanı Dilek Özcan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye bürokratları ve yurttaşlar katıldı.

"KADINLAR İŞ YAŞAMINA KATILIYOR, ÇOCUKLAR SOSYALLEŞİYOR"

Eğitimin bu günlerde en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Başkan Akay, bu çağda her şeyin bilgi üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Küçük yaşta öğrenmenin önemine değinen Akay, kreşlerin iki temel amacı olduğunu kaydetti. Akay, "Yaşamımızın en önemli unsurlarından bir tanesi olan kadınların iş yaşamına katılabilmesini bir ölçüde kreşler aracılığıyla sağlıyoruz. Çocuklarını buralara emanet ediyorlar ama ikincisi doğrudan doğruya kreşin kendi eğitim düzeyine verdiği şey. Yani çalışmayan kadının da çocuğu en küçük yaşta kreşte eğitiliyor, sosyalleşiyor. Bizim içinde bulunduğumuz dünyada en önemli sorunlardan bir tanesi, belki en önemlisi dijital teknolojinin yaşamımıza bütün şiddetiyle girdiği bir dönemde, çocuklarımızın artık sosyalleşmesi lazım. Küçücük bir çocuk eline telefonu alıyor odasından çıkmıyor, kimseyle ilişki kurmuyor. İşte kreşler bu anlamda bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

3 YENİ KREŞ MÜJDESİ

Seyhan Belediyesi olarak üç yeni kreş için alan bulmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Akay, "Bunlardan bir tanesi zannediyorum en kısa zamanda olacak. Öbürlerinde küçük plan tadilatlarıyla çok yakın gelecekte Seyhan Belediyesi üç ayrı kreşe daha sahip olacak" diye konuştu.

"AKİF ABİNİN ELLERİNDE DEĞİŞEN, GELİŞEN BİR SEYHAN GERÇEĞİ VAR"

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de "Akif Abi gibi bir değerli bir büyüğümüzün ellerinde değişen, gelişen ve her yerine ayırt etmeksizin hizmet götürülen bir Seyhan gerçeği var. Bu da bizi mutlu ediyor. Yüreğine sağlık Akif Abi. 2000 Evler Mahallemizde önemli bir soruna, önemli bir yere merhem olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sayın Başkanımızı, Seyhan Belediyesi'ni ve bu işe ön ayak olan, emek harcayan tüm personellerini yürekten, gönülden tebrik ediyorum. 2000 Evler Mahallesine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kreşin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Akay çocuklarla birlikte anı fotoğrafları çektirirken, açılışa katılan çocuklara yönelik olarak palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

2000 Evler Mahallesi Muhtarı Tolga Yıldırım da mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Akay'a ve Seyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.