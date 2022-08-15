Adana haberleri! İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, Adana'ya atandı Adana haberi... Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adana il Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adana il Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılından beri Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Albay Bilghan Yeşilyurt, Adana İl Jandarma Komutanlığına atandı. Bilgihan Yeşilyurt'un Adana'ya atanmasıyla yerine, Adıyaman Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bilgihan Yeşilyurt'un 1 Ağustos tarihinde Adana'da göreve başlayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Yeşilyurt Jandarma Adıyaman Adana Yerel Haberler

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