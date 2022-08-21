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Adana haberleri | Ceyhan Belediyesi'nin 101 Öğrencisi Üniversite Yolcusu Oldu

Adana haberleri | Ceyhan Belediyesi'nin 101 Öğrencisi Üniversite Yolcusu Oldu

Yerel Haberler

Adana haberler... Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (CEGEM) eğitim-öğretim gören 170 öğrenciden 101’i Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı göstererek çeşitli üniversitelere yerleşti.

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (CEGEM) eğitim-öğretim gören 170 öğrenciden 101'i Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı göstererek çeşitli üniversitelere yerleşti.

YKS sonuçlarına göre; bir öğrenci Tıp Fakültesi, iki öğrenci Hukuk Fakültesi, iki öğrenci Hemşirelik, üç öğrenci Mühendislik, bir öğrenci Mimarlık, iki öğrenci Eğitim Fakültesi'ni kazanırken; 23 öğrenci de diğer fakültelere girmeye hak kazandı. 67 öğrencinin ön lisans programlarına yerleştiği CEGEM'de toplam 101 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okumaya hak kazanmış oldu. Bir CEGEM öğrencisi ise Spor Bilimleri Fakültesi'ne birincilikle yerleşti.

Ceyhan'ın tüm öğrencileriyle gurur duyduğunu vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, eğitim-öğretime verilen emeğin karşılık bulacağını vurgulayarak, "Hep destek tam destek sunacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi 'Aklı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Hukuk Fakültesi gençlik Ceyhan Yerel Haberler

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