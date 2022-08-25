Adana haberleri: Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi Yerel Haberler Adana haberler... Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi. Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi. Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi. Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Yumurtalık Adana Yerel Haberler

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