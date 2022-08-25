Adana haberleri: Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi
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Adana haberler... Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Adana'da denizde hortum böyle görüntülendi
ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi. Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Yerel