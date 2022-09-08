Adana haberi! Seyhan Kız Öğrenci Evleri, Misafirlerini Bekliyor

Adana haberi: Seyhan Belediyesi, dört yıllık üniversite kazanan Seyhanlı öğrencilere sağladığı 2 bin TL’lik nakdi desteğin ardından şimdi de Adana’daki üniversiteleri kazanıp barınma sorunu yaşayan kız öğrenciler için Seyhan Kız Öğrenci Evleri'ni hizmete açtı.

Seyhan Belediyesi, dört yıllık üniversite kazanan Seyhanlı öğrencilere sağladığı 2 bin TL'lik nakdi desteğin ardından şimdi de Adana'daki üniversiteleri kazanıp barınma sorunu yaşayan kız öğrenciler için Seyhan Kız Öğrenci Evleri'ni hizmete açtı.

Kız öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hizmete giren Kız Öğrenci Evleri'ne başvurular başladı.

ÜNİVERSİTEYE TEK TOPLU TAŞIMA ARACIYLA ULAŞIM İMKANI

Bakımyurdu Caddesi'nde 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan Kız Öğrenci Evleri'nden üniversiteye tek toplu taşıma aracıyla ulaşım imkanı bulunuyor.

Kent merkezindeki konumuyla her tür olanağa erişimin kolaylıkla sağlanabildiği Kız Öğrenci Evleri'nde, öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak her tür donanım da sunuluyor.

GÜVENLİ BİR AİLE ORTAMI

Gençlerin Türkiye'nin bugünü ve yarını olduğunun altını çizen Başkan Akif Kemal Akay, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi koşullarda sürdürülebilmelerinin önemini vurguladı.

Seyhan'da Bilgi Evleri'yle gençlerin ve çocukların bilgiye erişiminin önündeki engellerin kaldırıldığını aktaran Akay, "Seyhan'da yaşayıp dört yıllık üniversite kazanan gençlerimize 2 bin TL tutarında eğitim desteği veriyoruz. Çamaşırhanelerimiz öğrencilerimize ücretsiz hizmet veriyor. Üniversite öğrencilerimize bu yıl da ücretsiz akşam yemeği vermeye devam edeceğiz. Ancak bu desteklerin yeterli olmadığını biliyoruz. Bugün üniversiteli gençlerimizin en önemli sorunlarından birinin de barınma olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Adana'daki üniversiteleri kazanan kız öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla kalabileceği, güvenli bir aile ortamını onlara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İRTİBAT NUMARALARI

Kız Öğrenci Evleri'nde kalmak isteyen kız öğrencilerin, Seyhan Belediyesi'nin 0322 432 74 74 No'lu telefon numarasından dahili 1226'yı tuşlaması ya da 0535 011 23 89 nolu cep telefonu numarasını arayarak koşulları öğrenip başvuru yapması gerekiyor.