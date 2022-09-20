Adana haberi | Seyhan Belediyesi çalışanlarına 28 bin 100 TL promosyon Yerel Haberler Adana yerel yerel haberine göre Seyhan Belediyesi çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Seyhan Belediyesi çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu. Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Seyhan Belediyesi Banka Yerel Haberler

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