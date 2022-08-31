Adana haberi | Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Yerel Haberler Adana yerel haberine göre Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'na geçildi. Garnizon komutanlığında görevli Üsteğmen Aykut Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül ve plaket verildi. Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Süleyman Elban Adana Yerel Haberler

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