Adana haber: Seyhan Belediyesi, Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı'nı Yenileyerek Kullanıma Açtı

Adana yerel haberi... Seyhan Belediyesi, Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı’nı yenileyerek yeniden hizmete açtı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Bizim önceliğimiz, özellikle sosyal belediyecilik anlamında sizleri memnun etmek, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, eksikliklerinizi gidermek” dedi ve yakın zamanda bölgeye yeni bir belediye hizmet alanı yapacaklarını duyurdu.

Seyhan Belediyesi, Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı'nı yenileyerek yeniden hizmete açtı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Bizim önceliğimiz, özellikle sosyal belediyecilik anlamında sizleri memnun etmek, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, eksikliklerinizi gidermek" dedi ve yakın zamanda bölgeye yeni bir belediye hizmet alanı yapacaklarını duyurdu.

Seyhan Belediyesi, Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı'nı Care İnternational'ın desteği ile yenileyerek yeniden hizmete açtı. Yenibey Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın açılış töreni, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve il yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, CHP Seyhan Kadın Kolları Başkanı Dilek Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla yapıldı. Parti çalışmaları nedeniyle törene katılamayan CHP Adana milletvekilleri, telgraf göndererek parkın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

"KIT KAYNAKLARLA EN İYİ HİZMETİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Törende, belediyelerin beşikten mezara insanların ihtiyacı olan her şeyi karşılayan kurumlar olduğunun altını çizen Akay, kıt imkanlarla halka en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Başkan Akay, "Bizim önceliğimiz, özellikle sosyal belediyecilik anlamında sizleri memnun etmek, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, eksikliklerinizi gidermek. İşte bu mahallede de çok ciddi bir eksiklik söz konusuydu. Öncelikle burada SEYMER binasının büyütülmesi ve arkasından çok kısıtlı şekilde hizmet gören parkın yenilenmesi bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi oldu" dedi.

AKAY'DAN YENİBEY HALKINA YENİ BİR MÜJDE

Parkın yenilenmesi konusunda katkılarından dolayı Care İnternational kurumuna teşekkür eden Akay, mahalle halkına yeni bir hizmet alanı müjdesini de şu sözlerle verdi:

"Buradan 100-150 metre mesafede bir belediye hizmet alanını daha sunmaya çalışacağız. İmar problemini çözdüğümüz anda, özellikle eğitim alanında hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. En yakın zamanda birlikte bu hazzı tekrar yaşayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

"AKİF ABİ'MİZ TARİH BOYUNCA BİR PARKLA TANIŞMAMIŞ MAHALLELERİMİZE BİLE YENİ YENİ PARKLAR YAPIYOR"

CHP'li belediyelerin insanların nefes alabileceği, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği, eğlenebileceği parkları ve yeşil alanları kentlere kazandırdığının altını çizen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de "Akif Abi'miz de Seyhan'da aynı anlayışla hareket ediyor. Duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Aslında belki de tarih boyunca bir parkla tanışmamış mahallelerimize bile yeni yeni parklar yapıyor. İşte görüyorum, çocuklarımız ne kadar güzel eğleniyor orada. Ne yapıyorsak, düşünüyorsak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için uğraşmaya devam ediyoruz. Akif Ağabey'imi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"NEREYE BAKARSANIZ AKİF AKAY BAŞKAN'IMIZ VAR"

Yenibey Mahallesi Muhtarı İsmail Tilhe de "Halkın sokağında, sofrasında, yollarında, gecesinde, gündüzünde, parklarında, nereye bakarsınız Akif Kemal Akay Başkan'ımız var. Bu anlamda bu parkı bize kazandırdığı için sevgili başkanım Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek park hizmete açıldı.