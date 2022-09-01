Adana haber... Seyhan Belediyesi'nin Düzenlediği Zafer Bayramı Kupası'nda Şampiyon Belli Oldu

Adana haberler: Seyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yılı nedeniyle Söğütlü Futbol Tesisleri’nde düzenlediği Küçükdikili Mahalleler arası Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Üç gün süren ve 25 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon Yediveren kuran kursu takımı olurken, şampiyon takıma kupasını Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Seyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı nedeniyle Söğütlü Futbol Tesisleri'nde düzenlediği Küçükdikili Mahalleler arası Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Üç gün süren ve 25 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon Yediveren kuran kursu takımı olurken, şampiyon takıma kupasını Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Küçükdikili Mahalleler arası Futbol Turnuvası'nın amacına ulaştığını ve üç gün süren karşılaşmaların heyecan dolu geçtiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, " Turnuvada mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ortaya koyduğu hırs mücadele gerçekten de görülmeye değer bir tabloydu. Bu tür etkinliklerimizi belirli aralıklarla düzenleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KUPA VE MADALYA TÖRENİ YAPILDI

Finalde rakibini penaltı atışları sonrasında yenen Yediveren kuran kursu takımının şampiyon olduğu turnuvada, Gökçe İletişim ikinci, Küçükdikili Futbol Akademisi üçüncü, Hanzala takımı ise dördüncü oldu. Final karşılaşmaları ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları verildi.