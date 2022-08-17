Adana haber! Dilek Kaya İmamoğlu'ndan İzmit Belediyesi ve Kadın Dernekleri Federasyonu'na Teşekkür Yerel Haberler Edinilen Adana gelişmesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı”nın kitap lansmanına dair yaptığı paylaşımda, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için emek veren yerel yönetimlere teşekkürler” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın kitap lansmanına dair yaptığı paylaşımda, "Toplumsal cinsiyet eşitliği için emek veren yerel yönetimlere teşekkürler" dedi. Dilek Kaya İmamoğlu "Eşitlik Yerelde Başlar" temasıyla düzenlenen ve kendisinin de katıldığı kitap lansmanına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun İzmit Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nu etiketlediği paylaşımı, şöyle: "Toplumsal cinsiyet eşitliği için emek veren yerel yönetimlere teşekkürler! Yerel yönetimlerin 'Eşitlik Yerelde Başlar' temasında gerçekleştirdiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın Kitap Lansmanı'nda İBB ev sahipliğinde bir araya geldik." ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Yerel Haberler

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