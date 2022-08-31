Adana haberi: Zafer Coşkusu, Ceyhan'da Sokaklara Taştı

Adana yerel haberi | 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adana’nın Ceyhan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, düzenlenen fener alayında vatandaşlarla birlikte marşlar eşliğinde ilçe sokaklarında yürüdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Ceyhan ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, düzenlenen fener alayında vatandaşlarla birlikte marşlar eşliğinde ilçe sokaklarında yürüdü.

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Başkan Hülya Erdem'in de katıldığı yürüyüşte meşalelerle aydınlanan sokaklarda marşlar yankılandı. Yürüyüş güzergahındaki evlerde yaşayan vatandaşlar da zafer coşkusuna balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği güzel ülkemizde hep birlikte, kardeşçe ve barış içerisinde yaşamanın tadına varmalıyız. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Dil, din, renk farkı gütmeden tüm insanlarımızı kucaklayacağız. 30 Ağustos tüm ulusun milli bir bayramıdır. Onur günüdür, gurur günüdür. Hiç kimse meraklanmasın. Ülkemizin bütünlüğü ve kardeşliği canımızdan da önce gelir. Ceyhanımızın, Adanamızın, ülkemizin birliği, bütünlüğü, çağdaşlığı, medeni ülkeler seviyesine ulaşma hedefinden asla geri adım atmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bayramını tüm yüreğimizle, inancımızla ve sevincimizle kutluyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ülkemiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Zafer coşkumuza ortak olan, zafer yürüyüşüne katılan tüm hemşehrilerime gönül dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun."

Kortej sonunda Ceyhan Belediyesi Yaz Kursları'nda halk oyunları eğitimi alan çocukların gösterileri de ilgiyle izlendi.