Adana haber... Adana'da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Gelen Adana haberine göre Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, meşaleli yürüyüş ve Gökhan Türkmen konseriyle kutlandı. Başkan Zeydan Karalar, “Yüz yıllık emanetin yılmaz bekçileriyiz” dedi.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı, meşaleli yürüyüş ve Gökhan Türkmen konseriyle kutlandı. Başkan Zeydan Karalar, "Yüz yıllık emanetin yılmaz bekçileriyiz" dedi.

Adana'da zafer kutlamaları kapsamında dün sabah saatlerinde sivil ve askeri erkanla birlikte Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar daha sonra Adana Valiliği tarafından Tarihi Kız Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan geçit törenine de katılan Başkan Karalar, akşam Polis Evi Kavşağı'ndan Uğur Mumcu Caddesi'ne meşalelerle yürüyen kortejde yer aldı. Kortejde Karalar, ilçe belediye başkanları, siyasiler, gençlik ve kadın kolları yöneticileri "Yüz Yıllık Emanetin Yılmaz Bekçileriyiz" yazılı pankart taşıdı.

Kortejin ardından konser alanında toplanan coşkulu kalabalığa sırasıyla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seslendi. Karalar, "Muhteşemsiniz. Yakında fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir Türkiye'yi yeniden oluşturacağız inşallah. Bunun coşkusunu sizde görüyorum" dedi.

Karalar sözlerine, "Elbette Türk Ordusu her yerde destan yazar ama bu iki destan hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki uygar, gençlerin yaşam biçimine karışılmayan, özgür, bağımsız bir Türkiye siz gençleri bekliyor inşallah. Hepinize güveniyoruz sevgili kardeşlerim" diye devam etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Gökhan Türkmen sahneye çıktı. Başkan Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri Türkmen'e çiçek verdi. El ele tutuşan protokol üyeleri, Türkmen ve halkla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.