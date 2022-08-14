Adana haber | Adana Büyükşehir'in Kadın Girişimcilere Yönelik Eğitimleri Devam Ediyor

Adana yerel haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını ve çalışma hayatına etkin katılımını sağlamak, kadın kooperatiflerini ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını ve çalışma hayatına etkin katılımını sağlamak, kadın kooperatiflerini ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Habitat Derneği iş birliğiyle dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek ve kadınların iş kurma-geliştirme süreçlerinde destek olmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda; 11 Ağustos 2022'de Dijital Okuryazarlık (temel düzey), 12 Ağustos 2022'de Teknoloji Okuryazarlığı eğitimleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 75. Yıl Sanat Galerisi'nde verildi. 17 Ağustos 2022'de Kariyer Planlama, 18 Ağustos 2022'de Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık, 24 Ağustos 2022'de Dijital Pazarlama, 25 Ağustos 2022'de Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi ve 8 Eylül 2022'de Dijital Finansal Okuryazarlık eğitimleri de yine 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 10: 00 ile 12: 00 saatleri arasında düzenlenecek.

17 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Kariyer Planlama eğitimi ile bireylerin?iş arama ve başvuru süreçlerine etkin katılımlarının ve doğru kariyer planı oluşturmalarının sağlanması amacıyla yürütülen "Geleceğini Tasarla Projesi" kapsamında, Kariyer Planlama Becerileri Eğitimi yürütülecek. Kariyer planlama becerilerini artırarak iş arama ve başvuru süreçlerine daha etkin katılım sağlamak için?CV-ön yazı hazırlama, mülakat teknikleri ile ilgili birçok başlık özelinde bilgi verilecek.

Bireylerin temel finansal okuryazarlık prensiplerini anlama becerilerini artırarak finansal bilinç farkındalığı oluşturmayı amaçlayan bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi, 18 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi" kapsamında, 24 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek online Dijital Pazarlama Eğitimi ile kadınların pazarlama/online satış, e-ticaret mevzuatı gibi konularda farkındalıklarının artması ve online platformlarından satış yapmalarını hedefleniyor.

25 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi'nde ise üretici kadınlar kullanıcılarını merkeze alarak ürünlerini nasıl geliştirebileceklerini derinlemesine sorgulama fırsatı yakalayacak. Katılımcılar, uygulamalı vaka çalışması ile hedef kitlelerini tanırken deneyim haritası kanvası ile potansiyel müşterilerinin tüm etkileşimlerini, kullanıcının gözüyle deneyimleyecek.

8 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi ile dijital çağda doğan ve büyüyen genç nesli "dijital yerli", dijital dünya ile sonradan tanışanları "dijital göçmen" olarak tanımlayarak iki hedef gruba dijital finansal sistemleri rahatça kullanabilmelerini, bu kullanım esnasında oluşabilecek riskleri, tehditleri ve alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayarak farkındalık oluşturmak hedefleniyor.