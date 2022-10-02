Adana haber | Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Gündüz Bakım Evleri'nde Çalışan Personele Çocuk Tacizi ve İstismarıyla İlgili Bilgilendirme Toplantısı

Adana yerel yerel haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü ve UCİM ortak bir projede buluştu. Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evleri'nde çalışan personele "çocuk tacizi ve istismarı nedir, nasıl fark etmeliyiz, fark edince nereye başvurmalıyız, hukuki süreç nasıl işliyor, cezası nedir?" konularında bir seminer verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü ve UCİM ortak bir projede buluştu. Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evleri'nde çalışan personele "çocuk tacizi ve istismarı nedir, nasıl fark etmeliyiz, fark edince nereye başvurmalıyız, hukuki süreç nasıl işliyor, cezası nedir?" konularında bir seminer verildi.

Düzenlenen seminerle hem bu konuya dikkat çekildi hem de kreş öğretmenleri ve gündüz bakım evi personelleri bilgilendirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen seminere Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gündüz Bakım Evi personeli, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü yönetimi ve UCİM yetkilileri katıldı.