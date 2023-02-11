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47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Yerel Haberler

47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 47 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 47 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere naklediliyor.

Gece saatlerinde Adana'dan İstanbul'a 47 yaralı taşıyan askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 47 yaralı, asker ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağında 47 yaralının yanı sıra 20 refakatçi ve aralarında doktorların da bulunduğu 20 sağlık personelinin olduğu öğrenildi. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul'da bulunan hastanelere nakil edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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