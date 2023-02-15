Adana'dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul'a getirildi Yerel Haberler Adana'dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul'a getirildi Montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222'nci filoya ait C-130 tipi... Adana'dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul'a getirildi Montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı İSTANBUL - Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222'nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sonucu göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere nakledilmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Adana'dan İstanbul'a 30 yaralı taşıyan 222'nci filoya bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağı, saat 03.00'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 30 yaralı, askerler ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağında 30 yaralının yanı sıra 18 refakatçi olduğu öğrenildi. Öte yandan askeri kargo uçağından indikten sonra yakınlarını bekleyen ve üzerinde montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul'da bulunan hastanelere nakil edildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş İstanbul Deprem Adana TSK Genel Yerel Haberler

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