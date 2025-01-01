Adana'da Yılbaşı Günü Sokaklar Boş Kaldı

Adana'da yeni yılın ilk günü sokak ve caddeleri boş kaldı.

Yılbaşı gecesinin ardından, resmi tatil olmasından dolayı okullar, kamu kurumları ve pek çok iş yerinin kapalı olması Adana'da sessiz ve sakin bir güne neden oldu. Normal günlerde sabah saatlerinde Gazipaşa, Ziyapaşa Bulvarı ve Fuzuli Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanırken, yılın ilk günü sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yeni yılın ilk gününde Adana'nın sokak ve caddelerindeki sessizlik, vatandaşlara sakin ve huzurlu bir şehir ortamı sundu. - ADANA