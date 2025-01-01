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Adana'da Yılbaşı Günü Sokaklar Boş Kaldı

Adana'da Yılbaşı Günü Sokaklar Boş Kaldı
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Yeni yılın ilk günü Adana'nın sokak ve caddeleri boş kaldı. Resmi tatil nedeniyle okullar, kamu kurumları ve pek çok iş yeri kapalı. Şehir sakin bir atmosfer sundu.

Adana'da yeni yılın ilk günü sokak ve caddeleri boş kaldı.

Yılbaşı gecesinin ardından, resmi tatil olmasından dolayı okullar, kamu kurumları ve pek çok iş yerinin kapalı olması Adana'da sessiz ve sakin bir güne neden oldu. Normal günlerde sabah saatlerinde Gazipaşa, Ziyapaşa Bulvarı ve Fuzuli Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanırken, yılın ilk günü sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yeni yılın ilk gününde Adana'nın sokak ve caddelerindeki sessizlik, vatandaşlara sakin ve huzurlu bir şehir ortamı sundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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