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Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna Birlik Günü'nü kutladı

Yerel Haberler

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna Birlik Günü'nü kutladı

Adana-Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Adana'da yaşayan Ukraynalılarla birlikte Ukrayna Birlik Günü'nü kutladı.

Adana- Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Adana'da yaşayan Ukraynalılarla birlikte Ukrayna Birlik Günü'nü kutladı.

Kentte yaşayan Ukraynalılar, 22 Ocak Ukrayna Birlik Günü'nü kutlamak için Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Ukrayna bayrağı açan grup, ulusal marşlarını söyleyerek ülkelerinin birlik gününü kutladı. Adana-Ukrayna Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, yaptığı açıklamada, "Memleketim Ukrayna, bölünemez bir birliktir. Her yıl 22 Ocak'a Ukrayna Birlik Günü kutlanır. Ne yazık ki Ukrayna, tekrar bağımsızlık savaşı vermekte. Donetsk, Luhansk ve Kırım bölgeleri işgal edilmiştir. Ukrayna'mız her ne kadar birlik ve bağımsızlığı için savaşsa da, Rusya, Ukrayna'yı bölmeye çalışmaktadır. Ukrayna Birlik ve Beraberlik Günü anısına, bu günü düzenlendik. ve bizimle beraber Ukrayna bağımsızlığı için ses çıkarmanızı istiyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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