Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde bin 62 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bin 62 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bin 62 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan K.K. ve E.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
500
