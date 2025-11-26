Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, bin 62 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan K.K. ve E.C. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU,(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel