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Adana'da Üst Geçide Çizilen Seksek Çizgisi Çocukları Mutlu Ediyor

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Adana'da bir üst geçide çizilen seksek çizgisi, çocukları mutlu ederken, yaşlıları da çocukluğuna götürdü. Öğrenciler, bu geleneksel oyunu tekrar oynamaya başladı.

Adana'da bir üst geçide çizilen 'seksek çizgisi' çocukları mutlu ederken, bu çizgi yaşlıları da çocukluğuna götürdü.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bir üst geçide eskiden sokakların vazgeçilmezi olan seksek oyunu çizildi. Bunu gören öğrenciler okul gidişlerinde ve dönüşlerinde üst geçitte seksek oynamaya başladı. Her şeyin internet ve teknoloji aracılığıyla yapıldığı günümüzde, bu geleneksel oyun çocuklar arasında tekrar hayat buldu. Bu basit ve nostaljik oyun, çocukları bir an için ekrandan uzaklaştırıp fiziksel aktiviteye yönlendirirken, aynı zamanda gençlerden de beğeni topladı.

"Telefon yüzünden böyle oyunlar unutuldu"

Akıllı telefonların iyice hayatımıza girmesiyle birlikte her şeyin sanal ortamdan yapıldığını, oyunların bile artık oradan oynandığını söyleyen lise öğrencisi Sıtkı Akgümüş, "İlkokulda çok oynardık. İlkokul sonrasında sosyal medya ve dijital oyunlar nedeniyle bunları unuttuk. Aradan çok zaman geçti. Uzun zamandır oynamadığım için biraz tuhaf hissettim" dedi.

"Bu oyunu görünce çocukluğuma döndüm"

Yapılan bu uygulamanın çok güzel olduğunu ve böyle unutulmaya yüz tutmuş oyunlarının tekrar hayat bulması gerektiğini ifade eden Fatih Yıldırım ise, "Bu oyunu görünce çocukluğum aklıma geldi. Yeni nesil çok hatalı, hep telefonla vakit geçiriyor. Bu oyunu kim çizdiyse çok iyi olmuş. Şimdiki çocuklar, eski oyunları oynamalı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

adana

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