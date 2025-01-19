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Adana'da Teknoloji ile Budama İşlemlerinde Verimlilik Artışı

Adana'da Teknoloji ile Budama İşlemlerinde Verimlilik Artışı
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Kozan ilçesinde cennet hurması bahçelerinde budama işçileri, yeni teknolojiler sayesinde iş süreçlerinin hızlandığını ve maliyetlerin azaldığını belirttiler. Budama makineleri kullanılarak çalışma süresi ciddi oranda kısaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde cennet hurması bahçelerinde çalışan budama işçileri, teknoloji sayesinde ellerinde artık nasır olmadığını, zaman tasarrufu ile maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü belirttiler.

Kozan'da başta cennet hurması, narenciye, zeytin olmak üzere birçok ağaçta budama mevsimi başladı. İlçede gelişen teknoloji ile birlikte çalışanlar bu yıl budama makinesi kullanmaya başladı. 30 yıldır budama yapan Nizam Kütük, teknolojinin ellerindeki nasırı yok ettiği gibi iş gücünü de azalttığını söyledi. Kütük, "40 dönümlük alanı 25 kişi ile 3 günde budarken, teknoloji ile şu an budama gününü bir güne indirdik. Hem üretici için hem de bizim için verimli. Ağaçlar ezilmeden budanmış oluyor. Sürede ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Meyve dallarını incitmeden budak yapılıyor. Budaması 10 dakika süren bir hurma ağacı şu an 2-3 dakikada budanıyor. Ekonomik olarakta büyük kazanç sağlıyor" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mutlu Karataş ise, budama çalışmanın hem ağaca hem üreticiye fayda sağladığını kaydederek, "El makaslarında ezme yaparken, şarjlı makaslar ile daha hassas bir budama oluyor. Bu şekilde ağaca zararlı girişi de daha az oluyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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