Üye Girişi
Haberler

Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Sona Erdi

Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Sona Erdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 Ekim'de başlayan ve bugün sonlanan TEKNOFEST, 10. kez düzenlenerek büyük bir ilgi gördü. 2 milyon ziyaretçi beklenen etkinlikte, Adana ve çevre illerden gelen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

Adana'da 2 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek olan TEKNOFEST'e katılmak isteyen Adanalılar ve çevre illerden sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Adana'da 2 Ekim'de kapılarını açan ve 7. yılında 10. kez düzenlenen TEKNOFEST Şakirpaşa Havalimanı'nda büyük ilgi görüyor. 2 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiği TEKNOFEST'i görmek için Adanalıların yanı sıra Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bir çok yakın ilden de ziyaretçi geldi. Dün ve bugün hafta sonu olması nedeniyle daha fazla yoğunluk yaşanırken, özellikle girişlerde izdihama varan kalabalık oluştu. Bugün son gün olması nedeniyle yerli ve milli uçakları görmek isteyen yüz binlerce vatandaş alana akın etti. 2 Ekim günü sabah saatlerinden sonra kapılarını açan TEKNOFEST bugün saat 19'da kapılarını kapatacak. Bugün de yine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri yapacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Etkinlikler Teknofest Teknoloji Havacılık Yerel Yaşam adana

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title