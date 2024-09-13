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Adana'da TEKNOFEST Kapsamında Savaşan İHA ve Kamikaze İHA Yarışması Başladı

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde 'Sabit Kanat' kategorisinde 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' yarışması başladı. 13 takımın katılımıyla gerçekleşen ilk raunt, gençlerin tasarladığı İHA'larla gerçekleştirilen mücadelelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Adana'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde 'Sabit Kanat' kategorisinde 'Savaşan İHA ve "Kamikaze İHA" yarışması başladı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde Kelaynak Havacılık Kulübü'nde "Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" yarışmasının ilk raunt bugün 13 takımın katılımıyla başladı. Gençler İHA'larının yazılımlarını ile donanımı tamamen kendileri tasarladı. Müsabakada gençler kendi yaptıkları İHA'larla havada kalarak mücadele etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, "Bugün gerçekleşen yarışmada 11 takım uçuşunu başarıyla tamamladı. Yarından itibaren de gün boyu müsabakalarımız devam edecek. Günde çift müsabaka olacak. Müsabaka sayısında duruma göre artış yapılabilecek. Teknik kontrollerini tamamlamayan ekipler tamamlayarak uçuşa hak kazanacak. Aralarda kontroller ve test uçuşları yapılacak. "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki ana görevimiz var. İki görevi başarıyla yerine getiren takımlarımız dereceye sahip olacaklar. Belirli bölgelerde uçuş yapılması engellenmesi adına hava savunma bölgeleri ekleniyor. Bunlar tabi ki fiziksel değil, senaryo gereği sanal bölgeler. Koordinatları takımlarla paylaşılıyor ve müsabaka esnasında o bölgeye takımların girmemesi isteniyor. Girdikleri durumda eksi puan yazılıyor ve görev başarısız sayılıyor. İki görevi de başarıyla tamamlayan ekiplerimiz derece almaya hak kazanacaklar" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Havacılık Teknofest Yerel adana Yaşam Uzay

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