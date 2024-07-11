Üye Girişi
Haberler

Adana'da Tarımsal Ürünlerde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Adana genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadeledeki konular ele alındı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu başkanlığında zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Adana genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadeledeki konular ele alındı. İl ve ilçe müdürlüklerindeki görevli teknik personelin yanı sıra araştırma enstitüsünden konu uzmanları ve tarım danışmanlarının da katıldığı toplantıda, Adana'nın tarımın başkenti olduğuna ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğuna dikkat çekildi.

İlçe temsilcisi teknik personelin kendi ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan ürünlerdeki hastalık ve zararlı durumlar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, tüm ürün guruplarındaki hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadele çalışmasında izlenecek yöntemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

"İklimin kurak ve sıcak geçmesi ürün verimlerine yansıyor"

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'nın tarımın başkenti olduğunu ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğunu belirterek, bu durumun hastalık ve zararlılar yönünden de geçerli olduğunu kaydetti. Zirai mücadelede başarının, alanında uzman teknik personel tarafından sahada etkili gözlem ve survey yapılmasına dayandığını belirten Kökçüoğlu, "İklimin kurak ve sıcak geçmesi, birçok bitki çeşidimizin fizyolojisinde önemli değişikliklere yol açmakta, ürün verimlerine de yansımaktadır. Narenciye alanlarında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda diğer kurumların ve STK'ların katılımı ile toplu mücadele kararı alınmıştı ve sahada etkin bir şekilde uygulaması yapıldı. Toplu mücadele sonrası ilk veriler istediğimiz değerlerde olup, amacımız bu zararlının etkilerini yılın 12 ayında en aza indirmektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Bakmadan Geçme

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti? Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title