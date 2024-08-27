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Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor

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Adana'da tarım işçiliği yapan 12 yaşındaki Muhammed Berkel, futbolcu olmanın hayalini kuruyor. Muhammed, günlük 600 TL kazanarak tarlada çalışıyor.

Adana'da tarım işçisi olarak tarlada çalışan 12 yaşındaki Muhammed, futbolcu olmanın hayalini kuruyor.

Adana'da tarım işçiliği yapan 12 yaşındaki Muhammed Berkel, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer köyü çadır bölgesinde yaşıyor. Yılın belirli bölümlerinde tarım işçilerinin yaşadığı ve yaklaşık 150 çadırın bulunduğu bölgede boş zamanlarını arkadaşları ile futbol oynayarak geçiren Muhammed, büyüdüğünde yıldız bir futbolcu olmanın hayalini kuruyor. Güne sabah 5'te başladığını ve 12 saat boyunca tarlada vakit geçirdiğini anlatan Muhammed günlük 600 TL kazanıyor.

"Futbolcu olmak istiyordum ama olmuyor"

Güne sabahın erken saatlerinde başladığını anlatan Muhammed Berkel, "Saat 5'te kalkıyorum. Akşam çok sıcak o yüzden hiç uyuyamıyorum. 600 TL kazanıyorum. Mecbur işe gidiyorum. Okula giderdim, arkadaşlarım vardı. Okusam zengin olurdum ama olmaz. Futbolcu olmak istiyordum ama olmuyor" dedi.

7 aydır bölgede tarım işçiliği yapan ve Ceyhan'dan geldiğini belirten tarım işçisi Mahmud Ahmad ise, "Saat sabah 5'te kalkıyorum. 5.30'da tarladayım. Saat öğlen 2'ye kadar çalışıyorum. Tarlada biber, kavun, karpuz ne varsa çalışıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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