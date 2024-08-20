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Adana'da Sıcaklar Nedeniyle İhtiyaç Sahibi Ailelere Vantilatör Dağıtıldı

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Adana'da artan sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye vantilatör dağıtıldı. Maddi durumu iyi olmayan ailelere yapılan bu yardım, birçok kişinin yüreğini dağladı.

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye vantilatör dağıtıldı. Sıcak nedeniyle hasta çocuklarıyla dışarıda oturan ve vantilatörü alınca sevinen kadının duygulanması yürekleri dağladı.

Son yıllarda artan sıcaklardan dolayı Adana'nın birçok ilçesinde maddi durumu iyi olmayan yüzlerce aile zorluk çekiyor. Kentte faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği ise yüzlerce aileye vantilatör dağıtımı gerçekleştirdi. Ailelere bu dağıtım ile biraz daha rahat ortam sağlandı.

Sıcaktan bunaldığı için hasta çocuklarıyla dışarıda oturan ve vantilatörü alınca sevinen kadının duygulanması yürekleri dağladı.

"Vantilatör bizi rahatlatacak"

Vantilatör alıp sevinen 3 çocuk annesi Ayşe Demirdirek, "3 çocuğum var ve sıcaklar nedeniyle hep dışarıda oturuyoruz. 1 çocuğumun fıtığı var ve kalbi delik. Bu vantilatör en azından bizi biraz daha rahatlatacak" dedi.

"Yüzlerce aileye dağıttık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Özellikle bu çinko evlerde klima takılsa dahi bir etkisi olmuyor. O nedenle vantilatör en iyisi. Çocuklar genelde sıcaktan dolayı isilik oluyor. Adana sıcağına karşı en azından bir nebze de olsa bu vantilatörler iyi geliyor. Şimdiye kadar yüzlerce aileye dağıttık ve yaz bitene kadar dağıtmaya devam ediyoruz. Yazın vantilatör, kışın da soba dağıtacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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