Adana'da sabah namazında kubbeler Kuran sesiyle inledi

Adana İl Müftülüğü, İsveç'te İslam düşmanı Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesine karşı Adana'daki tüm camilerde sabah namazı buluşması düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, merkez Çukurova ilçesinde bulunan Ramazanoğlu Camisi'ndeki programa katıldı. Taşcı yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınadı. Taşcı, "Hepimizin malum olduğu üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa'da İsveç'te elçiliğimizin önünde hayat kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imizi yakmak suretiyle bir protesto eylemi yapılmış idi. Bizler de bugün Türkiyemizde, memleketimizde, Diyanet İşleri Başkanımızın talimatıyla 90 bin camiimizde bir araya gelerek, Allah'ın kitabını okuduk. Kuran-ı Kerim okuduk. Zikri, Tesbihat eyledik. İbadetlerimizi yaptık. Hem de böyle onurlu vakur bir şekilde tepkimizi medeni bir şekilde ortaya koyduk. Tabi bunların Kuran-ı Kerim'i yakmaları, böyle alçakça protestolar yapmaları ne Kur'an-ı Kerim'e ne de Müslümanlara herhangi bir zarar vermesi mümkün değil, bizim bunlardan ders almamız, bizim bunlardan, ibret almamız as olan ve bizim üzerimize düşen ve biz inşallah buradan kardeşlerimizin ve müminlerin gerekli dersleri çıkarıp bundan sonra hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaları, daha fazla anlamaya çalışmaları ve daha fazla Kur'an'la hemhal olmaları, bu işi bunu gerçekleştirdikleri zaman o ve benzeri protestolara en güzel cevabı vermiş olacağız" dedi.

Müftü Taşcı, "Şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran şu kuraklığı da bir an evvel üzerimizden Rabbim izale eylesin ve bütün müminleri biran evvel rahmetine ve yağmuruna kavuşmayı nasip eylesin" diye dua okudu.

Yaptığı duanın ardından Müftü Taşcı, çocuklarla, gençlerle ve cemaatle sohbet etti. - ADANA