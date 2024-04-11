Adana'da Ramazan Bayramı sebebiyle caddeler boşaldı kent hayalet şehre döndü.

Geçtiğimiz günlerde Bayram Arifesi sebebiyle şehrin bir çok yerinde yoğunluk yaşanırken Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde Adana hayalet şehre döndü. Bayramın ilk gününde aile ziyaretlerini yapan şehirde ki vatandaşlar ardından bayram iznini fırsat bilerek şehirden ayrıldı. Öte yandan vatandaşların şehirden ayrılmasıyla kent sokak hayvanlarına kaldı. - ADANA