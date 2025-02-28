Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Adana'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

Adana'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki Merkez Camisi'nde vatandaşlar, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte ilk teravih namazını kıldılar. Namaz sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, Ramazan'ın getirdiği huzur ve mutluluktan bahsettiler.

Adana'da Ramazan ayının gelmesiyle ilk teravih namazı kılındı.

Adana'da vatandaşlar Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Merkez Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Başıbüyük, "Bugün geldim teravih namazını kıldım, çok mutluyum. Ramazan ayına kavuşmamızdan dolayı içimde büyük bir heyecanı var. Rabbim bizleri bu günlere yetiştirdi ya bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Nusret Başıbüyük isimli vatandaş ise, "Ramazan ayına kavuştuğumuz için mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ramazan ayı bereket ayı diye biliyoruz. Geçmişten bu yana yaşanan güzellikleri Ramazan ayı ile daha iyi hatırlıyoruz. Rabbim bizi bu günlere ulaştırdığı için binlerce kez şükür olsun. İnsanlarla birlik ve beraberlik içinde olmak, kırgınlıkları bu ayda gidermek bizleri çok mutlu hissettiriyor. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
img

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
img

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.